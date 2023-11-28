Глава Курчатовского института объяснил, почему Запад ненавидит Путина

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад ненавидит Россию и президента Владимира Путина за то, что тот не дал ее расчленить ради добычи ресурсов.

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями», — сказал Ковальчук.

По его словам, Запад уже полностью в своих плана поделил Россию, «как с Югославией, и уже делили ресурсы».

«И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть», — заявил он.

До этого президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил пересмотреть политику ядерного сдерживания, приведя ее в соответствие с нынешней ситуацией в геополитике. Ковальчук считает, что зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. В связи с этим он также предлагает возобновить испытания ядерного оружия.

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