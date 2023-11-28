В Кремле сообщили, что Россия понимает конфронтационные намерения НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Россия действует, исходя из конфронтационных намерений НАТО, продолжает специальную военную операцию.

Он отметил, что Североатлантический альянс — это инструмент конфронтации с Россией и сдерживания ее.

«Мы это прекрасно понимаем, поэтому выстраиваем дальнейшую свою линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается», — сказал он.

Представитель Кремля указал, что НАТО приносит народ Украины в жертву в борьбе с Россией.

«НАТО — альянс, который были создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом», — добавил Песков.

27 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием глав Министерств иностранных дел стран – членов НАТО 28 и 29 ноября в Брюсселе заявил, что предотвращение военной эскалации с Российской Федерацией остается основной задачей Североатлантического альянса.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.