Рейтинг одобрения украинского президента Владимира Зеленского заметно снизился. Об этом Bloomberg рассказал глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его словам, затухание первоначального всплеска патриотизма – это нормальное явление.

«Эффект сплочения вокруг флага спадает», — добавил Паниотто.

Глава КМИС также отметил, что в настоящее время лишь 25% украинцев считают, что во время боевых действий все разногласия должны быть устранены. В мае 2022 года показатель достигал 68%.

До этого украинский волонтер рассказал испанской газете El Pais, что украинцы устали от конфликта с Россией. А в начале ноября Владимир Зеленский признал, что и значительная часть населения стран Запада, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

В октябре колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус написал в своей статье, что на Украине начала проявляться усталость от конфликта с Российской Федерацией. По его информации, на сегодняшний день украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с Россией. Колумнист отметил, что в прошлом году украинцы имели «излишнюю уверенность», а сейчас только усталость.

Ранее экс-генерал ВСУ призвал говорить правду о России.