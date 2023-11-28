Президент Чехии испугался «российских шпионов» в Европе

Президент Чехии Петр Павел заявил, что призывает усилить наблюдение за россиянами в Евросоюзе в целях безопасности. В интервью Corriere della Sera он отметил, что существует риск связи граждан России со спецслужбами своей страны.

«Если Россия объявляет европейские страны своими врагами, то мы должны быть осторожны, когда речь идет о русских в наших обществах, учитывая, что многие из них работают на разведку. В Чехии более 15 тыс. компаний принадлежат российским гражданам, а еще есть множество объектов недвижимости, которые используются в коммерческих целях, когда они должны использоваться только в дипломатических целях. Учитывая то, что Россия делает сейчас на Украине, было бы очень безответственно, если бы мы оставили российским разведчикам и пропагандистам свободное пространство для использования всех своих каналов», — пояснил Павел.

В то же время говоря о пророссийских протестах в Праге, связанных с требованием отказа от санкций против Москвы, он добавил, что не видит в демонстрациях «следа Кремля». Павел подчеркнул, что акции связаны с беспокойством чехов социально-экономическими условиями.

«Безусловно, протесты также подогреваются популистами, которые связывают эти опасения с прозападной ориентацией правительства, напоминая нам о том, как в свое время мы освобождались от советской армии. Но в то же время я думаю, что здесь не так много людей, которые были бы склонны вернуться в руки России», — заключил президент Чехии.

Ранее в Европарламенте сочли чрезмерным запрет ЕС на личные автомобили россиян.