В Пекине заявили, что «независимость Тайваня» означает войну

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что «независимость Тайваня» означает войну. Правительство Китая не намерено терпеть и проявлять снисхождение к сепаратистским силам на Тайване, если те будут провоцировать инциденты, продвигающие независимость острова.

Ранее сообщалось, что Китай в Южно-Китайском море значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота. Строительство пирсов началось в прошлом году и продвигается быстрыми темпами. Основной целью расширения является создание инфраструктуры для подводных дронов.

До этого в конгрессе усомнились в способности США вовремя поставить F-16 Тайваню.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.