Лукашенко уволил своего помощника за недопустимый проступок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым Игорь Брыло был освобожден от должности помощника главы государства — инспектора по Витебской области. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В заявлении отмечается, что Лукашенко принял данное решение в связи с «несовместимым с государственной службой проступком» инспектора. Однако точные причины увольнения помощника президента не раскрываются.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области», — рассказали в пресс-службе главы государства.

Как указано в заявлении, Лукашенко подписал соответствующее распоряжение 27 ноября.

Игорь Брыло получил должность помощника белорусского лидера в июле 2023 года. При этом до назначения он занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

24 ноября издание БелТа со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Белоруссии сообщило, что очередные президентские выборы на территории страны должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Тем не менее точная дата голосования пока не определена.

Ранее Лукашенко раскрыл место своего следующего зарубежного визита.