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На Украине захотели лишить должности депутата за критику Залужного

В Раде захотели уволить депутата Безуглую, раскритиковавшую главу ВСУ Залужного

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую предложили лишить должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны после того. С таким предложением выступили депутаты Алексей Кучеренко и Ирина Фриз в соцсетях.

Такое предложение поступило после того, как Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Она требовала, чтобы он и весь генералитет ВСУ понесли наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления.

А накануне Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными, высказала мнение, что Валерий Залужный и вовсе должен уйти в отставку.

После этого Алексей Кучеренко направил обращение спикеру Рады Руслану Стефанчуку, где призвал лишить Безуглую должности. Ирина Фриз заявила об инициировании рассмотрения комиссией вопроса о снятии ее с поста. Она считает, что для этого парламентское решение, которое заблокировано.

Ранее Залужный оценил положение ВСУ на фронте.

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