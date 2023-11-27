На Украине захотели лишить должности депутата за критику Залужного

Депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую предложили лишить должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны после того. С таким предложением выступили депутаты Алексей Кучеренко и Ирина Фриз в соцсетях.

Такое предложение поступило после того, как Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Она требовала, чтобы он и весь генералитет ВСУ понесли наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления.

А накануне Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными, высказала мнение, что Валерий Залужный и вовсе должен уйти в отставку.

После этого Алексей Кучеренко направил обращение спикеру Рады Руслану Стефанчуку, где призвал лишить Безуглую должности. Ирина Фриз заявила об инициировании рассмотрения комиссией вопроса о снятии ее с поста. Она считает, что для этого парламентское решение, которое заблокировано.

Ранее Залужный оценил положение ВСУ на фронте.