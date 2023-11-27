Китай отреагировал на сообщения о строительстве подводного тоннеля до Крыма

Китай назвал сообщения о прокладке подводного тоннеля под Керченским проливом безосновательными. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь, передает ТАСС.
Дипломат отказался комментировать информацию о якобы планируемом российско-китайском проекте.
«Эта публикация не имеет под собой оснований, я не могу ее комментировать», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщение в The Washington Post о строительстве тоннеля под Крымским мостом.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности.
До этого американская газета The Washington Post опубликовала материал о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, на которых якобы обсуждалось строительство тоннеля под Керченским проливом.
Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.