Китай отреагировал на сообщения о строительстве подводного тоннеля до Крыма

Китай назвал сообщения о прокладке подводного тоннеля под Керченским проливом безосновательными. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат отказался комментировать информацию о якобы планируемом российско-китайском проекте.

«Эта публикация не имеет под собой оснований, я не могу ее комментировать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщение в The Washington Post о строительстве тоннеля под Крымским мостом.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности.

До этого американская газета The Washington Post опубликовала материал о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, на которых якобы обсуждалось строительство тоннеля под Керченским проливом.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.