Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай отреагировал на сообщения о строительстве подводного тоннеля до Крыма

МИД КНР опроверг данные о прокладке тоннеля в Крым, назвав их безосновательными

close
100%
Andy Wong/AP

Китай назвал сообщения о прокладке подводного тоннеля под Керченским проливом безосновательными. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат отказался комментировать информацию о якобы планируемом российско-китайском проекте.

«Эта публикация не имеет под собой оснований, я не могу ее комментировать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщение в The Washington Post о строительстве тоннеля под Крымским мостом.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности.

До этого американская газета The Washington Post опубликовала материал о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, на которых якобы обсуждалось строительство тоннеля под Керченским проливом.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий