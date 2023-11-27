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Катар работает с Израилем и ХАМАС для возвращения пленных

Reuters: Катар работает с Израилем и ХАМАС по вопросу обмена пленными

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Катар работает с представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы разрешить трудности и избежать задержек при обмене заложниками и арестованными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на катарского чиновника.

Отмечается, что у сторон возникли опасения касательно списков людей на обмен, который должен состояться 27 ноября. Чиновник заявил, что катарские посредники пытаются помочь «решить проблемы и избежать задержек» при обмене пленными.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц.

Накануне катарский телеканал Al Jazeera сообщал, что третья группа из 39 палестинских заключенных была освобождена Израилем после того, как ХАМАС передал Красному Кресту 13 израильтян и четырех иностранных граждан.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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