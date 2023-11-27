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Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение

Израиль получил список заложников, которых ХАМАС должен освободить 27 ноября

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Власти Израиля получили список заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС удерживает в секторе Газа с 7 октября, они должны быть освобождены 27 ноября. Об этом сообщила израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Отмечается, что списки были переданы израильской стороне в ночь на 27 ноября. Информации о том, сколько человек освободят, и какое у них гражданство, не приводится.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц.

Накануне катарский телеканал Al Jazeera сообщал, что третья группа из 39 палестинских заключенных была освобождена Израилем после того, как ХАМАС передал Красному Кресту 13 израильтян и четырех иностранных граждан.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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