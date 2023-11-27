Байден и Нетаньяху продолжат работать над освобождением заложников

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились продолжать работу над освобождением всех граждан, которых удерживает в своем плену палестинская группировка ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Как рассказали в Белом доме, Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа.

Американский президент приветствовал освобождение израильских заложников ХАМАС за последние три дня, в том числе девочки-американки. Они также обсудили паузу в боевых действиях и увеличение дополнительной гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Нетаньяху поблагодарил Байдена «за его неустанные усилия по оказанию помощи и полной реализации этой сделки», отметили в Белом доме.

«Лидеры двух стран согласились, что работа еще не завершена и что они будут продолжать работать над освобождением всех заложников. Они договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни», — подчеркивается в пресс-релизе.

До этого телеканал Al Jazeera сообщал, что Нетаньяху заявил Байдену, что Израиль после окончания перемирия продолжит операцию в Газе.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.