В США заявили, что работают над продлением договоренностей с ХАМАС

Президент США Джо Байден, выступая с речью о ситуации на Ближнем Востоке, касавшейся реализации договоренностей между Израилем и ХАМАС, заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы продлить срок действия договоренностей с радикальным палестинским движением.

«Наша цель — продлить эту [гуманитарную] паузу после завтрашнего дня. Чтобы мы могли продолжать видеть, как выходит больше заложников и доставляется больше гуманитарной помощи нуждающимся и сектору Газа», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что сделает все возможное и продолжит работу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы увидеть, как будут освобождены все заложники.

По данным Байдена, за время приостановки боевых действий, были освобождены 58 заложников, включая граждан Таиланда, Филиппин и России», также в сектор Газа поступила гуманитарная помощь. Президент отметил, что сделка приносит результаты.

«Я бы хотел, чтобы пауза сохранялась, пока заложников продолжают освобождать», — сказал он.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Палестинское движение ХАМАС предложило продлить перемирие с Израилем после окончания 4-дневного периода, чтобы увеличить число освобожденных.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.