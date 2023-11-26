Глава парламента Крыма заявил о причастности Запада к атакам на полуостров

Западные военные специалисты и инструкторы могут быть причастны к попыткам ВСУ атаковать Крым. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.
«Это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы», — заявил Константинов.
По его словам, украинцы в штабе тоже присутствуют, но их совсем немного и их роль в работе несущественна. Система не смогла бы работать без поставок вооружений и военных технологий из стран коллективного Запада.
Парламентарий подчеркнул, что даже президент Украины Владимир Зеленский непосредственно не участвует в принятии таких решений, будучи человеком невоенным. По мнению Константинова, Зеленский координирует общую атмосферу русофобии на территории Украины и тем самым несет политическую ответственность за происходящее.
18 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что работа по выявлению и национализации активов украинских бизнесменов в Крыму продолжается.
До того он высказал мнение, что что передача полуострова Украинской ССР была кулуарной.
Ранее в Крыму запланировали введение налоговых льгот для турбизнеса.