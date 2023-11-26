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Глава парламента Крыма заявил о причастности Запада к атакам на полуостров

Константинов: к атакам на Крым могут быть причастны западные военные специалисты

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Евгений Биятов/РИА Новости

Западные военные специалисты и инструкторы могут быть причастны к попыткам ВСУ атаковать Крым. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы», — заявил Константинов.

По его словам, украинцы в штабе тоже присутствуют, но их совсем немного и их роль в работе несущественна. Система не смогла бы работать без поставок вооружений и военных технологий из стран коллективного Запада.

Парламентарий подчеркнул, что даже президент Украины Владимир Зеленский непосредственно не участвует в принятии таких решений, будучи человеком невоенным. По мнению Константинова, Зеленский координирует общую атмосферу русофобии на территории Украины и тем самым несет политическую ответственность за происходящее.

18 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что работа по выявлению и национализации активов украинских бизнесменов в Крыму продолжается.

До того он высказал мнение, что что передача полуострова Украинской ССР была кулуарной.

Ранее в Крыму запланировали введение налоговых льгот для турбизнеса.

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