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Украинский мэр потребовал от Польши прекратить «позорную автоблокаду» на границе

Мэр Львова Садовой призвал Польши остановить автоблокаду на границе с Украиной

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Польские власти должны положить конец автомобильной блокаде, заявил мэр украинского города Львов Андрей Садовой, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, весь огромный вклад дружественной к республике Польши сводится на нет из-за «маргиналов», которые заблокировали поставки гуманитарных товаров в страну, которая на протяжении двух лет «защищает европейскую безопасность».

«Есть ли у Польши смелость, <...> чтобы положить конец этой позорной блокаде?» — задается вопросом градоначальник.

Согласно его оценке, цена автоблокады оказалась «слишком высокой».

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики устроили обещанный бойкот на границе с Украиной. Они разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее Киев ограничил въезд фур и грузовиков.

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