Украинский мэр потребовал от Польши прекратить «позорную автоблокаду» на границе

Польские власти должны положить конец автомобильной блокаде, заявил мэр украинского города Львов Андрей Садовой, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, весь огромный вклад дружественной к республике Польши сводится на нет из-за «маргиналов», которые заблокировали поставки гуманитарных товаров в страну, которая на протяжении двух лет «защищает европейскую безопасность».

«Есть ли у Польши смелость, <...> чтобы положить конец этой позорной блокаде?» — задается вопросом градоначальник.

Согласно его оценке, цена автоблокады оказалась «слишком высокой».

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики устроили обещанный бойкот на границе с Украиной. Они разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее Киев ограничил въезд фур и грузовиков.