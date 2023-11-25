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ХАМАС освободит 20 заложников

МИД Катара: ХАМАС освободит 13 израильских заложников и 7 иностранцев

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Ammar Awad/Reuters

Радикальное движение ХАМАС освободит вечером 25 ноября 20 заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Он отметил, что будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц.

»<…> Газу покинут 13 израильских заложников и еще 7 иностранцев», — уточнил аль-Ансари.

По его словам, задержку освобождения заложников удалось преодолеть благодаря участию Катара и Египта.

25 ноября катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе. По данным источников телеканала Al Hadath, один из членов катарской делегации отправился в зону палестино-израильского конфликта. Делегация ставила своей целью оказать давление на ХАМАС для выполнения условий соглашения с Израилем.

До этого стало известно, что в Израиле сел частный катарский самолет.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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