Задержку освобождения заложников преодолели при участии Катара и Египта

Задержку в процессе освобождения второй группы заложников удалось преодолеть, благодаря усилиям Египта и Катара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари.

«После некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами», — отметил он.

По словам аль-Ансари, будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и семь иностранцев.

25 ноября МИД Израиля отверг обвинения в нарушении условий соглашения о перемирии. По словам официального представителя дипведомства страны Лиора Бен-Дора, не было нарушено ни одно из пунктов документа.

До этого глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес обратил внимание, что Израиль не соблюдает условий соглашения по освобождению заключенных.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.