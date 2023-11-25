Захарова: РФ не оставит ни одного россиянина в Газе без помощи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без помощи ни одного россиянина в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи», — сказала она.

По ее словам, эвакуационные мероприятия в секторе Газа не завершены, работа продолжается. Работают дипломаты и сотрудники МЧС.

При этом она отметила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа уже вывезены в Россию.

Также Захарова рассказала, что проход через контрольно-пропускной «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

25 ноября стало известно, что эвакуации на контрольно-пропускной пункт КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 граждан России. Об этом рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.