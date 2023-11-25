В МИД России заявили, что КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проход через контрольно-пропускной «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа. Ее слова приводит ТАСС.

«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран», — сказала она.

По ее словам, после окончания гуманитарной паузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен.

25 ноября стало известно, что эвакуации на контрольно-пропускной пункт КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 граждан России. Об этом рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. По словам мужчины, путь от дома до КПП занял у него около трех суток.

12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.