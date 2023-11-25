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В России заявили, что налоги европейцев идут на спонсирование бандитизма на Украине

Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование телефонных мошенников

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MFA Russia/Global Look Press

Налоги европейцев, предназначенные президенту Украины Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников. С таким предположением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовав пост в Telegram.

Дипломат обратила внимание на заявление Европола о поимке сети украинских телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности европейских банков.

«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями»…» — написала Захарова.

Она отметила, что именно на спонсирование бандитизма на Украине идут деньги налогоплательщиков Европейского союза.

В начале ноября полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала на территории ДНР четверых подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, украденные деньги россиян переправлялись на Украину.

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