В России заявили, что налоги европейцев идут на спонсирование бандитизма на Украине

Налоги европейцев, предназначенные президенту Украины Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников. С таким предположением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовав пост в Telegram.

Дипломат обратила внимание на заявление Европола о поимке сети украинских телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности европейских банков.

«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями»…» — написала Захарова.

Она отметила, что именно на спонсирование бандитизма на Украине идут деньги налогоплательщиков Европейского союза.

В начале ноября полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала на территории ДНР четверых подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, украденные деньги россиян переправлялись на Украину.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.