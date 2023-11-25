Израиль подготовил список второй группы палестинских заключенных

Управление тюрем Израиля получило список палестинских заключенных, которых должны выпустить на свободу 25 ноября в рамках сделки с движением ХАМАС. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным СМИ, всего в списке значатся 42 палестинских заключенных. Днем их доставят в тюрьму Офер, расположенную на Западном берегу реки Иордан.

Ожидается, что здесь заключенные встретятся с представителями Красного Креста. Однако их освобождение состоится только после того, как из сектора Газа в Израиль прибудет вторая группа заложников.

Утром 25 ноября газета The Times of Israel сообщила, что палестинское движение ХАМАС передало израильским властям список второй группы заложников перед их освобождением. В материале отмечалось, что всего в указанный день ожидается освобождение 13 пленных.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, что сотрудники службы безопасности уже проверили личности людей и оповестили их родственников о скором возвращении граждан. При этом правительство еврейского государства призвало СМИ не публиковать список заложников до тех пор, пока они не вернутся домой.

За день до этого в рамках сделки с ХАМАС израильские власти выпустили из местных тюрем 39 палестинских заключенных. В свою очередь, палестинское движение освободило 25 пленных — 13 граждан Израиля и 12 граждан Таиланда.

Ранее в Израиле заявили, что намерены воспользоваться четырехдневным перемирием для подготовки к следующему этапу операции в секторе Газа.