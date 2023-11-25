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В Госдуме ответили на угрозу уничтожения Крымского моста

Депутат Новиков ответил на угрозу Киева уничтожить Крымской мост

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Alexey Pavlishak/Reuters

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя угрозу со стороны Украины уничтожить Крымский мозг, заявил, что задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Его слова приводит «Лента.ру».

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост.

Новиков указал, что спецслужбам России потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать новые атаки на Крымский мост.

«Когда люди не брезгуют акциями, в результате которых жертвами могут оказаться мирные жители — дети, старики, женщины, это, конечно, является неприемлемым и еще раз подтверждает террористический характер нынешнего киевского режима», — сказал парламентарий.

По его словам, российской стороне остается только одно — решать задачи демилитаризации и денацификации Украины и обеспечивать безопасность для россиян.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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