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В США рассказали о негативном отношении американцев к помощи Украине

Политолог Вароли заявил о критике американцами финансирования Украины США

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Rod Lamkey/Global Look Press

Граждане США начинают выступать против того, чтобы их страна продолжала оказывать финансовую помощь Украине. Об этом рассказал американский политолог и журналист Джон Вароли в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, многие американцы уже понимают, что творится на Украине. Эксперт сослался на социальные опросы, согласно которым большинство жителей США выступают за скорейшие переговоры между Украиной и Россией.

Журналист добавил, что если США и их союзники по НАТО не поставляли Украине огромное количество оружия, то Киев и Москва уже давно заключили бы мир.

При этом есть достаточно большое количество американцев, 30-35%, которые продолжают поддерживать партийное руководство, несмотря ни на что, отметил Вароли. Он посетовал на то, что в основном это те люди, которые еще два года назад не знали, где находится Украина.

Недавно президент США Джо Байден заявлял, что конфликт на Украине определит ход XXI века, Соединенные Штаты при этом должны победить Россию. По словам Вароли, сейчас внутри Белого дома сформировались два противоборствующих лагеря: одни желают «поставить Россию на колени», другие же понимают, что Россию победить не удастся и лучше с ней договориться.

Политолог добавил, что пока сложно прогнозировать, какая «партия» победит в Белом доме, но в ближайшие пару месяцев это станет понятно, а в украинском конфликте свою роль сыграет зима.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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