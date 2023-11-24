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Байден сообщил, что реализация сделки с ХАМАС идет хорошо

Байден: реализация сделки с ХАМАС является только началом, пока все идет хорошо

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что реализация договоренностей Израиля с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и временном прекращении огня — это только начало процесса, но пока все идет хорошо, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, в пятницу Байден пообщался с журналистами на островке Нантакет у побережья штата Массачусетс, где он отдыхает в кругу семьи.

«Сегодня утром я со своей командой приступил к работе, начались первые трудные дни реализации этой сделки. Это только начало, но пока все идет хорошо», — сказал американский лидер, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что нужно решительно добиваться двухгосударственного решения существующей проблемы, чтобы позволить израильтянам и палестинцам «жить бок о бок с равной мерой свободы и достоинства для двух народов».

До этого телеканал NBC заявлял, что Байден убедил Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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