Пашинян надеется на высшем уровне обсудить отношения Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на возможность в ближайшее время обсудить на высшем уровне армяно-российские отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств», — заявил он.

По его словам, эти вопросы обсуждаются, но армянская сторона готова их активизировать.

«Надеюсь, в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне», — сказал премьер.

Также он отметил, что Армения считала и считает Россию дружественной страной. По словам Пашиняна, есть вопросы, которые нужно решать, и Ереван руководствуется этой логикой.

23 ноября генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что речи о выходе Армении из организации на данный момент не идет, несмотря на то, что представители этой страны не посетили саммит организации в Минске.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.