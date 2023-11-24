Канада и ЕС готовы способствовать урегулированию ближневосточного конфликта

Канада и Европейский союз по итогам совместного саммита в канадском Сент-Джонсе опубликовали заявление, в котором говорится об их готовности внести свой вклад в политическое урегулированию палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Оттава и Брюссель привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

«Мы готовы внести свой вклад в возобновление политического процесса [по урегулированию конфликта] на основе решения о двух государствах, когда Израиль и независимое, демократическое, суверенное и жизнеспособное палестинское государство живут рядом друг с другом в мире и безопасности, признавая существование друг друга», — подчеркивается в их совместном заявлении.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, освобождении заложников, а также о приостановке полетов ВВС Израиля над территорией сектора Газа во время четырехдневного перемирия. Как будут в дальнейшем развиваться события — читайте в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.