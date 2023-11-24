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В Киеве признали, что Запад не будет помогать Украине на постоянной основе

Данилов: Запад не будет «кормить» Украину, получать помощь будет все труднее

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Западные страны не будут «кормить» Украину на постоянной основе, получать помощь из-за рубежа будет все труднее и труднее. Об этом в интервью телеканалу «Говорит великий Львов» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи Украине связаны с тем, что никто не ожидал, что военный конфликт «будет идти столько времени».

«Чем дальше, тем будет сложнее. Это надо признать. Не нужно считать, что нас будут кормить всю жизнь и мы всю жизнь будем получать помощь», — отметил Данилов.

До этого немецкое издание Der Tagesspiegel сообщало, что продолжение военной помощи, которую Германия предоставляет Украине, оказалось под вопросом из-за проблем с немецким федеральным бюджетом.

22 ноября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием программу макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) Украине, согласно которой Киев ежемесячно получает от политического объединения €1,5 млрд.

Ранее Минфин США признал полную зависимость Украины от западной помощи.

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