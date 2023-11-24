В ВОЗ призвали к устойчивому прекращению огня в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала сделку Израиля и ХАМАС по временному прекращению боевых действий в секторе Газа, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в палестинском анклаве надо добиваться полноценного прекращения огня.

«Приветствуем начало гуманитарной паузы в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи, в том числе в сфере здравоохранения. Это шаг в правильном направлении, но необходимо сделать гораздо больше. Мы продолжаем призывать к устойчивому прекращению огня, чтобы положить конец страданиям гражданского населения», — написал Гебрейесус.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее север Газы окрестили непригодным для жизни.