В Польше рассказали, на что надеется Зеленский в отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США не будут признавать поражения ВСУ на поле боя и продолжат помогать Украине. Такое мнение в беседе с Radio Wnet высказал польский политолог Яцек Бартосяк.

«Сейчас идет политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — приводит его слова РИА Новости.

Он также добавил, что Россия выигрывает в конфликте, а между политической и военной властью Украины назревает конфликт. По его мнению, армия поддерживает генерала Залужного и ненавидит Зеленского.

«Это формула дестабилизации», — заключил Бартосяк.

24 ноября экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не сможет сместить Залужного без помощи США.

До того экс-помощник замминистра США Стивен Брайен заявил, что Зеленский готовит почву для ареста Залужного.

При этом в офисе Зеленского отрицают конфликт с Залужным.

Ранее Украине рассказали, что влияние Залужного могут нейтрализовать уголовными делами.