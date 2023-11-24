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В Ливии заявили, что отношения с РФ находятся на самом высоком уровне

В парламенте Ливии заявили об отношениях с Россией на самом высоком уровне

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Jamal Alkomaty/AP

Спикер ливийского парламента Агила Салех заявил, что отношения между Ливией и Россией находятся на очень высоком уровне. Он отметил в разговоре с РИА Новости, что Москва признает законность органов государственной власти, избранных ливийским народом.

«Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает законность в Ливии, и, следовательно, наши отношения находятся на высоком уровне, как и с другими дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев», — указал Агила Салех в интервью с журналистами.

Агила Салех назвал поддержку России для Ливии «крайне необходимой», так как она способствует подтверждению законности парламента страны. «Государственная дума ясно выразила свою поддержку избранной власти, и этот шаг имеет большое значение для подтверждения законности власти, выбранной ливийским народом», — добавил он.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: одно восточное правительство под руководством Фатхи Башаги и другое — в Триполи под руководством Абделя Хамида Дбейбы. Ранее в стране должны были состояться выборы в 2021 году, но они были отменены из-за отсутствия конституционной базы. Официальная дата проведения выборов не объявлена.

Спикер палаты представителей Ливии Агила Салех также выразил надежду на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до конца текущего года.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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