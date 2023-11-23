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В Германии призвали правительство Шольца уйти в отставку

Партия АдГ призвала к отставке правительства Шольца и досрочным выборам в ФРГ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке действующего правительства во главе с Олафом Шольцем на фоне результатов опроса, согласно которому большинство немцев считают, что коалиция «Светофора» не в состоянии справиться с кризисом. Соответствующий призыв АдГ опубликовала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора. У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!» — говорится в публикации.

Согласно исследованию института общественного мнения Forsa для телеканала N-tv, 66% немцев высказали точку зрения, что Шольц не способен справиться с текущим кризисом. Еще 24% респондентов полагают, что федеральный канцлер в состоянии вывести Германию из кризиса.

В исследовании также отмечается, что 69% граждан ФРГ заявили о неспособности правительства купировать вызовы в финансовом секторе.

До этого опрос показал, что более трети граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов, и только каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Олафа Шольца продолжало свою работу.

Ранее Шольца заподозрили в нарушении предвыборных обещаний.

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