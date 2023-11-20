Шольца заподозрили в нарушении предвыборных обещаний

Бывший министр здравоохранения Германии, депутат бундестага Йенс Шпан заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц подвел целую отрасль своими действиями, пишет Bild. По его словам, политик нарушил свое обещания, данное во время предвыборной кампании 2021 года, по снижению НДС на еду в ресторанах и барах до 7% навсегда.

Как отмечает Bild, критика Шольца связана с тем, что немецкое правительство анонсировало повышение соответствующего налога до уровня в 19%. Издание добавляет, что такие меры сделают цену еды в среднем на 11% выше в барах и ресторанах Германии.

«В отрасли опасаются, что многие клиенты убегут из-за более высоких цен. Кроме того, в последнее время персонал становится все труднее найти из-за нехватки квалифицированных рабочих, а также высоких социальных льгот (включая увеличение пособий граждан по безработице)», — говорится в тексте.

Ранее Шольца назвали канцлером без страны после поражения на местных выборах.