Пашинян рассказал, в чем власти Армении подвели свой народ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что борьба с коррупцией в государстве находится на ненадлежащем уровне, передает News.am. По его словам, текущая ситуация говорит о том, что власти не выполнили свои обязательства перед армянским народом по этому вопросу.

«К нам обращаются люди, мы создаем 7-томный документ, а в конце выясняется, что вопрос не будет решен. Потом случайно видишь этих людей на улице, которые говорят, что решили вопрос по-своему. Что это значит? Я не считаю, что сегодня борьба с коррупцией находится на надлежащем уровне. Берут взятки, где попадет», — отметил Пашинян.

Он добавил, что судебная система в стране работает не совсем корректно, хотя в Армении нет неприкосновенных лиц. Пашинян подчеркнул, что принцип разделения властей очень важен, но власти Армении несут за все политическую ответственность.

Ранее во время выступления Пашиняна в здании правительства Армении отключился свет.