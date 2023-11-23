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В Кремле заявили о неспособности НАТО изменить ход боевых действий на Украине

Песков: продолжение поставок оружия НАТО на Украину не изменит хода спецоперации

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

НАТО продолжит снабжать украинские войска вооружениями, однако это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить специальную военную операцию (СВО). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя главы государства, Североатлантический альянс намерен и дальше повышать уровень тактико-технических характеристик поставляемой в зону боевых действий техники. Более того, он назвал «совершенно очевидным» желание стран — членов организации усилить свою вовлеченность в конфликт между Москвой и Киевом.

«НАТО, естественно, продолжит снабжать Украину вооружениями», — указал Песков.

Он добавил, что поставки западной техники на Украину продолжатся даже на фоне «раздумий и внутренних мучений» государств — участников Альянса. Тем не менее союзники не смогут повлиять на ситуацию на фронте и пошатнуть решимость Вооруженных сил РФ, резюмировал пресс-секретарь российского президента.

22 ноября немецкое правительство передало Киеву новую партию военной помощи. В заявлении на сайте кабинета министров Германии было указано, что в этот раз руководство страны поставило в зону конфликта 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину WiSENT.

Кроме того, украинские военные получили более двух тыс. 155-мм снарядов и семь санитарных автомобилей. Также Берлин снабдил Киев двумя полуприцепами и двумя тягачами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг оценил угрозу со стороны России для союзников.

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