В ФРГ усомнились в продолжении военной помощи Украине из-за «дыры» в бюджете

Продолжение военной помощи, которую Берлин предоставляет Киеву, оказалось под вопросом из-за проблем с немецким федеральным бюджетом. Об этом сообщило местное издание Der Tagesspiegel.

Как указано в материале, в государственном бюджете Германии на следующий год «образовалась дыра». Речь идет о нехватке около €60 млрд, подчеркнули авторы публикации.

«Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет», — уточняется в статье.

Авторы материала добавили, что на этом фоне Украина рискует не получить обещанные средства. Финансирование прекратится, если в ближайшее время представители немецких властей не согласуют бюджет.

Более того, в таком случае Вооруженные силы ФРГ не смогут получить новую технику и боеприпасы. Армии страны будет нечем заменить вооружения, поставленные в зону украинского конфликта.

В то же время журналисты уточнили, что у Киева нет возможности самостоятельно ремонтировать поврежденную военную технику. Из-за этого танки и другие машины приходится отправлять в Литву, резюмировали авторы публикации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил российскому президенту Владимиру Путину завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине.