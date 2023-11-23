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МИД Белоруссии назвал главную задачу ОДКБ на сегодняшний день

МИД Белоруссии назвал задачей ОДКБ сохранение солидарности всех стран-членов

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Сохранение солидарности и единства всех членов является главной задачей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на сегодняшний день. Об этом заявил лава МИД Белоруссии Сергей Алейник перед началом в Минске сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

«На сегодняшний день самое главное — сохранить солидарность и единство всех членов организации», — сказал Алейник, подчеркнув, что 22 ноября солидарность была продемонстрирована в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны, секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ.

Он также сообщил, что генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита в Минске посетит Ереван.

До того спикер парламента Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в заседании ОДКБ в декабре. Он заявил, что организация не выполняет своих обязательств перед его страной, но призвал не считать, что действия Еревана говорят о «замораживании отношений» с партнерами. В ноябре во встрече в Минске отказались участвовать премьер страны Никол Пашинян и глава минобороны Арарат Мирзоян.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.

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