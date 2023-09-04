В МИД РФ предложили провести тест на умственные способности экс-постпреда США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала инициативу претендентки на выборах главы Белого дома, экс-представителя США в ООН Никки Хейли проводить тесты на умственные способности для выдвиженцев на высшие должности в стране и рекомендовала ей сделать это первой. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД обратила внимание на «бредовое заявление» Хейли.

По результатам опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal, за бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа проголосовали 59% респондентов. На втором месте — губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали 13% опрошенных. Тройку лидеров замыкает экс-представитель США в ООН Никки Хейли. Она набрала 8% голосов.

Ранее Дональд Трамп оценил шансы действующего лидера США Джо Байдена принять участие в выборах 2024 года.