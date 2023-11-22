Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Рахмон провели неформальный завтрак

Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили встречу 22 ноября неформальным завтраком. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом завтрака главы государств повесили на вешалки пиджаки и появились за трапезой в рубашках без галстуков. На столе были блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.

21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

Во время визита Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. В свою очередь, Рахмон пригласил российского лидера посетить республику с официальным визитом.

Также Путин по итогам переговоров с Рахмоном положительно оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в развитие экономик обеих стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий