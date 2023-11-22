Путин и Рахмон провели неформальный завтрак

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили встречу 22 ноября неформальным завтраком. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом завтрака главы государств повесили на вешалки пиджаки и появились за трапезой в рубашках без галстуков. На столе были блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.

21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

Во время визита Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. В свою очередь, Рахмон пригласил российского лидера посетить республику с официальным визитом.

Также Путин по итогам переговоров с Рахмоном положительно оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в развитие экономик обеих стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».