Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным об Украине

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что в конце октября у него состоялся серьезный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором речь шла о ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать», — объяснил Явлинский.

Он отметил, что Путин «все внимательно выслушал». Об иных реакциях Путина Явлинский не сообщил.

26 октября стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу в четверг, 26 октября, и обсудили тему специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба партии на своем сайте. В Кремле встречу комментировать отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заметили Григория Явлинского.