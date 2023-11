Медведев сравнил интервью Зеленского The Sun с цирком с конями

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, не производит серьезное впечатление даже на британский таблоид The Sun, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на интервью главы Украины изданию, в том числе его фрагмент о количестве покушений на политика.

«Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five–six [не меньше пяти-шести]. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», — написал Медведев.

Он добавил, что подобное поведение Зеленского наводит на мысль о том, что предсказания со стороны главы Украины говорят о малых шансах политика на спокойную старость.

«Мысли ведь иногда материальны», — заключил Медведев.

