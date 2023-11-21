Рада утвердила нового главу Фонда госимущества Украины

Верховная рада Украины утвердила на должность главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) кандидатуру Виталия Коваля, который с 2019 года возглавлял Ровенскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За нового руководителя ведомства проголосовали 279 депутатов, говорится в сообщении.

По данным Forbes.ua, власти более двух месяцев искали нового главу Фонда после того, как его бывший руководитель Рустем Умеров занял пост министра обороны Украины.

Помимо Коваля, на пост главы Фонда госимущества претендовала бывший руководитель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, сообщили в экономическом комитете Рады.

Бывший глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров покинул этот пост 5 сентября, а уже на следующий день был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским правительству в качестве нового министра обороны страны.

Ранее украинский Офис цифровой трансформации ФГИУ запустил сайт, содержащий перечень всех переданных в управление фонда арестованных активов россиян.