Президент Чехии предрек ВСУ новые проблемы с наступлением зимы

Контрнаступление Украины пошло не по плану, а Россия смогла хорошо подготовиться к его отражению. Об этом президент Чехии Петер Павел заявил на совещании высшего командного состава вооруженных сил республики, сообщает ТАСС.

«Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению <…>. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада», — сказал Павел.

Президент Чехии также отметил, что Россия смогла поставить своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем западные страны отправляют Украине. А наступающая зима может негативно отразиться на действиях ВСУ и создаст Киеву новые проблемы.

21 ноября стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с техническим состоянием поставляемой западными странами техники. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, а большинство артиллерийских установок не могут вести прицельный огонь из-за износа ствола.

В этот же день австрийская газета Der Standard написала, что западные стратеги опасаются перерастания контрнаступления на Украине в затяжной окопный конфликт.

Ранее в Британии заявили о глобальном унынии на Украине.