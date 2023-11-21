В Кремле назвали главное для России в спецоперации

Специальная военная операция продолжается, главным для России в ней является достижение своих целей. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителю Кремля был задан вопрос, как в администрации глав государства расценивают ситуацию на Украине спустя десять лет после майдана. Песков подчеркнул, что это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа, и это ни для кого не секрет.

Он указал, что сейчас для России главное — достичь свои цели.

«Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается специальная военная операция», — подытожил Песков.

Также Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли угроза нового майдана на Украине, заявил, что существует такая предрасположенность.

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал сроки «Майдана-3». По его мнению, операция по отстранению главы Украины запланирована на конец декабря этого года.

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.