Появились новые подробности о сделке между Израилем и ХАМАС

Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС продлится 4 дня. Об этом сообщило израильское военное радио Galei Tzahal.

Ожидается, что в рамках сделки будут освобождены 50 заложников: дети с матерями и, возможно, пожилые женщины.

При этом СМИ отмечает, что боевики ХАМАС могут потребовать продлить на более длительное время режим прекращения огня под предлогом того, что несовершеннолетние заложники находятся в разных местах.

21 ноября лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем. По его словам, движение передало свой ответ Катару и посредникам.

В свою очередь израильское издание Yedioth Ahronoth писало, что ХАМАС возобновил контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников.

Газета The Wall Street Journal также передавала, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.