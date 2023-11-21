Стало известно, есть ли граждане РФ на захваченном в Красном море израильском сухогрузе

Среди экипажа израильского сухогруза Galaxy Leader, захваченного боевиками военизированного движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, отсутствуют граждане России. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в Йемене, передает РИА Новости.

«На борту корабля российских граждан не было», — сказали в диппредставительстве.

Других подробностей не приводится.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил о захвате израильского грузового судна Galaxy Leader, которое находилось в акватории Красного моря. По данным СМИ, атаку организовали йеменские повстанцы-хуситы.

Согласно имеющейся информации, на борту корабля находились 25 человек. Среди них — граждане Украины, Мексики, Филиппин и Болгарии.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, решительно осудив действия йеменских хуситов. При этом в тексте подчеркивалось, что власти страны считают Иран ответственным за нападение на международное судно.

Ранее хуситы рассказали об отношении к членам экипажа захваченного в Красном море корабля.