Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, есть ли граждане РФ на захваченном в Красном море израильском сухогрузе

Посольство РФ: на захваченном хуситами сухогрузе Galaxy Leader нет россиян

close
100%
Owen Foley/marinetraffic.com

Среди экипажа израильского сухогруза Galaxy Leader, захваченного боевиками военизированного движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, отсутствуют граждане России. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в Йемене, передает РИА Новости.

«На борту корабля российских граждан не было», — сказали в диппредставительстве.

Других подробностей не приводится.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил о захвате израильского грузового судна Galaxy Leader, которое находилось в акватории Красного моря. По данным СМИ, атаку организовали йеменские повстанцы-хуситы.

Согласно имеющейся информации, на борту корабля находились 25 человек. Среди них — граждане Украины, Мексики, Филиппин и Болгарии.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, решительно осудив действия йеменских хуситов. При этом в тексте подчеркивалось, что власти страны считают Иран ответственным за нападение на международное судно.

Ранее хуситы рассказали об отношении к членам экипажа захваченного в Красном море корабля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий