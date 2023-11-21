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В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от переговоров

Депутат Ивлев: Зеленский не идет на переговоры из-за риска лишиться власти

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Yves Herman/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры из-за риска лишиться власти. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан и он потеряет власть», — заявил Ивлев, комментируя очередной публичный отказ Зеленского пойти на переговоры с Россией.

Ивлев считает, что личная власть для Владимира Зеленского дороже жизней всех украинцев.

До этого депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта между РФ и Украиной бесполезно и бессмысленно.

Ранее Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Россией.

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