На Украине назвали приоритетом вступление в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти страны сделали выбор в пользу вступления в НАТО. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter) по итогам встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином в Киеве.

По словам Умерова, «натофикация» Украины — один из приоритетов Минобороны страны. Министр указал, что обсудил с Остином «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».

До этого Остин заявил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для ведения боевых действий предстоящей зимой.

Министр обороны США прибыл на Украину с рабочим визитом 20 ноября. В Пентагоне сообщали, что он намерен обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.