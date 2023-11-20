В ЕС заявили, что не пойдут на уступки странам — кандидатам на членство

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз не пойдет на уступки для принятие в политическое объединение стран Западных Балкан и других кандидатов. Его слова приводит Ekathimerini.

По его словам, кандидаты на вступление в ЕС должны уважать демократию, права человека и верховенство права, а также поддерживать фундаментальные ценности и социальную модель объединения.

Также странам, претендующим на вступление, следует принять «безо всяких оговорок геополитическую ориентацию ЕС в сегодняшней нестабильной глобальной сфере», сказал Схинас.

Он отметил, что это должно предостеречь государства, которые полагают, что смогут сочетать собственные интересы с европейскими ценностями.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

ЕК также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее Турция обвинила ЕС в предвзятости и несправедливости.