В Совфеде прокомментировали призыв спикера Рады ущемлять права русских на Украине

Рассматривать слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который призвал ущемлять права русских на Украине, стоит с точки зрения Уголовного кодекса (УК) России. Об этом Lenta.ru заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

Он рекомендовал правоохранительным органам с вниманием отнестись к заявлению Стефанчука.

«Там есть признаки, описанные в УК РФ. С этой позиции стоит анализировать подобные высказывания», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что проводимая РФ специальная военная операция (СВО) как раз направлена против подобных неонацистских проявлений. Парламентарий выразил надежду, что в будущем Россия доведет дело до конца и таких проявлений не будет.

«Я не любитель вступать в заочные дискуссии с бешеными псами. С этими людьми необходимо вести диалог совершенно другими методами», — подчеркнул Климов.

До этого ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Слова спикера Рады она назвала нацистскими.

В начале ноября вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет юридически оформленного сообщества, которое идентифицировало бы себя как русское, однако есть украинцы, говорящие на русском языке.

Ранее на Украине призвали считать всех русскоязычных в рядах ВСУ врагами.