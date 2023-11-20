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Премьер Финляндии встретится со СМИ на КПП «Вартиус» на границе с Россией

Глава правительства Финляндии Орпо посетит КПП «Вартиус» на границе с РФ

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IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетит КПП «Вартиус» на границе с Россией, чтобы встретиться со СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Орпо встретится с представителями СМИ на пограничном пункте «Вартиус» в Кухмо сегодня (20 ноября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

КПП «Вартиус» является одним из работающих погранпереходов. Власти Финляндии заявляли, что через этот КПП на территорию страны из России прибывают беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и прочих стран.

До этого управление МЧС по республике Карелия свернуло мобильный пункт обогрева, ранее установленный на границе с Финляндией, из-за наплыва мигрантов. Пункт обогрева размещался возле международного пункта пропуска «Вартиус» на границе Финляндии и России.

19 ноября из-за приграничного кризиса Финляндия временно закрыла погранпункт «Вартиус».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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