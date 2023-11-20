Турция, Румыния и Болгария вместе займутся разминированием Черного моря

Турция, Румыния и Болгария собираются создать совместное подразделение по разминированию территориальных вод Черного моря от объектов, попавших туда в ходе конфликта России и Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре в среду [22 ноября], чтобы попытаться окончательно согласовать детали создания подразделения по разминированию морских мин», — пишет издание со ссылкой на три источника.

При этом пока неизвестно, будет ли подписано окончательное соглашение по итогам встречи, уточняет Bloomberg. В случае утверждения проекта подразделение начнет работу не раньше чем через месяц. Также издание утверждает, что три страны НАТО не намерены привлекать другие государства — члены Альянса к разминированию вод.

До этого сообщалось о происшествии у берегов Румынии в Черном море, где турецкий сухогруз подорвался на мине.

Ранее в Черном море на мине подорвалось судно с зерном из Одессы.